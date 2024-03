Di Stefano analizza: «Il Milan non è felice del sorteggio di Europa League per questi motivi. Sulla formazione col Verona…». Le parole del giornalista

Il giornalista Peppe Di Stefano ha analizzato a SkySport il momento del Milan dopo il sorteggio di Europa League.

PAROLE – «Sarà un problema per cui Pioli ci penserà dopo la pausa. L’allenamento inizierà verso le ore 15 per partire poi direzione Verona. Si va verso i titolatissimi. Il Milan non è felice del sorteggio perché incontra una squadra nuova, con la seconda partita che si giocherà in trasferta».

