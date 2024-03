Vocalelli si complimenta con Pioli: «È capace di superare anche i momenti più complicati». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Alessandro Vocalelli ha analizzato a La Gazzetta dello Sport la prestazione del Milan in Europa League contro lo Slavia Praga.

PAROLE – «Bravo Pioli, capace di superare di slancio anche i momenti più complicati. Già, perché una delle principali, e migliori, qualità del Milan è sempre stata quella di riuscire a reagire alle avversità e in questo caso ha dimostrato di sapersi anche isolare dalle voci extra-campo, che avrebbero potuto in qualche modo distogliere l’attenzione. Invece no. I rossoneri hanno liquidato la pratica Slavia Praga al tramonto del primo tempo, capitalizzando anche la superiorità numerica».

