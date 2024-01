Peppe Di Stefano, noto giornalista, ha analizzato l’anno 2023 del Milan dando una sufficienza ai rossoneri: le dichiarazioni

Ospite sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, Peppe Di Stefano ha dichiarato:

«La semifinale di Champions porta il 2023 del Milan alla sufficienza. Non era l’anno che tutti si aspettavano perché il Milan si aspettava qualcosa in più del quinto posto, perché ha usufruito dell’accesso in Champions League per le questioni della Juve legate non direttamente al calcio. La semifinale ha prosciugato energie fisiche e psicologiche e il Milan si è perso in campionato. Se devo fare un bilancio, anche della seconda parte del 2023, è un Milan da 6: in Champions si fa il bilancio tra la semifinale e quello che non è successo nell’ultima parte dell’anno; in campionato sei terzo adesso ed eri quinto nella scorsa stagione, una media da Champions League ma questo Milan poteva e doveva fare certamente di più».

