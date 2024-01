Peppe Di Stefano, noto giornalista, ha commentato il momento di Rafael Leao: le sue dichiarazioni sul portoghese

Al canale Youtube di Carlo Pellegatti, Peppe Di Stefano ha parlato così di Leao, esterno del Milan:

«Leao è un giocatore pazzesco che magari non è ancora continuo ma ha delle potenzialità. Qualcuno se la prende quando dico che lui è uno dei pochissimi potenziali fuoriclasse del nostro campionato. Ci sono giocatori che sono più efficienti di lui, senza dubbio, vedi Lautaro, ma il miglior Leao è superiore a qualsiasi altro giocatore nel campionato di Serie A. Sono sempre contento quando nei pre partita dico che Leao è titolare: per me è uno show».

