Milan-Cagliari, Pioli vara il turnover in porta: chance per Antonio Mirante negli ottavi di finale di Coppa Italia. Ultime

Come riferito da Sky, Stefano Pioli è pronto a varare il turnover in porta nella gara di domani sera in Coppa Italia tra Milan e Cagliari.

Dopo la gara in campionato contro la Juve, toccherà ancora ad Antonio Mirante difendere i pali della porta rossonera.

