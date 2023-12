Di Stefano, noto giornalista, ha analizzato l’infortunio di Pobega e le possibili scelte di Pioli in vista di Salernitana-Milan

Ospite a Sky, Di Stefano ha parlato così di Salernitana-Milan:

«Domani consulto per Pobega, può stare fuori più di due mesi in caso di operazione. A Salerno gioca Kjaer, dubbio Krunic-Adli a centrocampo anche perché Bennacer non ha più di un tempo nelle gambe. Riposa Florenzi visto che torna Calabria».

