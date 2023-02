Ecco cosa dice Peppe Di Stefano, giornalista che su Sky Sport da le ultime di formazioni per la sfida tra Milan e Atalanta.

Parla così il giornalista Peppe Di Stefano che su Sky Sport da le ultime di formazione tra Milan e Atalanta: “In attacco ci sarà il ritorno di Giroud dal primo minuto, con Diaz e Leao alle sue spalle. In mezzo al campo spazio ancora a Tonali e Krunic, a destra dovrebbe essere confermato Messias dopo il gol e la bella prestazione contro il Monza.“

Conclude così il giornalista: “A sinistra ci sarà Theo Hernandez con la fascia di capitano al braccio. In difesa, dovrebbe essere confermato il trio Kalulu, Thiaw e Tomori. In porta c’è il dubbio tra Tatarusanu, che nelle ultime tre partite non subito gol, e Maignan, che è pienamente recuperato.“

