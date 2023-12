Di Vaio ha parlato ai microfoni di Sportmediaset nel pre del match di Coppa Italia del Bologna con l’Inter. Ecco cosa da detto

Le parole di Di Vaio ai microfoni di Sportmediaset nel pre del match di Coppa Italia del Bologna con l’Inter. Ecco cosa da detto sul futuro di Thiago Motta accostato anche al Milan per la panchina:

«Il mister è concentrato su questo momento importante, poi ci metteremo seduti per programmare il futuro insieme. Scadenze non ce ne sono, sono quasi due anni che lavoriamo insieme. Conosciamo il mister, ci sono tutte le basi per parlare e trovare una soluzione per il futuro. Ora pensiamo al presente».

