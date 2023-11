Marco Di Vaio ha voluto esprimere il suo pensiero sul compianto Sinisa Mihajlovic, ecco le bellissime parole sull’ex giocatore dell’Inter

Intervenuto a TMW, anche Marco Di Vaio non ha esitato a ricordare la scomparsa dell’ex giocatore dell’Inter Sinisa Mihajlovic. Ecco il suo ricordo a partire dall’esonero col Bologna.

ESONERO MIHAJLOVIC – «Il momento più difficile e tragico della mia esperienza post-calcio giocato. Noi abbiamo vissuto tutti insieme la sua malattia, sono stato uno dei primi all’inizio a sapere della sua malattia. Ne ho visto la caduta, la risalita e purtroppo la ricaduta. Ancora non riesco a crederci… In quel momento comunicargli che andavamo su un’altra strada è stato complicato, ma l’abbiamo trattato come voleva. Da allenatore, non da malato. Questo era il rispetto che ci eravamo dati finora e per noi eravamo arrivati alla fine del rapporto, la squadra non rispondeva più agli stimoli. A malincuore, lo dico, perché saremmo andati avanti con lui a vita. Il mondo calcistico si è indignato, ma senza conoscere le condizioni. Sono stati avanzati giudizi superficiali, senza conoscere come stavano le cose all’interno. C’è chi ha aperto la bocca per dare fiato. Mi manca tanto. L’ho vissuto in due momenti, sia da calciatore che da dirigente, siamo stati tanto tempo insieme e con lui e la sua famiglia avevo e ho un rapporto importante. Ripeto, stento a crederci ancora oggi, per tutto quanto rappresentava. Ho vissuto anche una crisi personale, ti fai troppe domande… Non è stato e non è tuttora semplice»

