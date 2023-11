L’Inter di Simone Inzaghi si gode ancora una volta il suo fortino San Siro, solo un club di Serie A ha fatto meglio, ecco quale

Passano gli anni e le stagioni, ma lo Stadio San Siro continua a rimanere il fortino dell’Inter. Anche in questa prima metà di campionato i nerazzurri non hanno lasciato nulla (o quasi) agli avversari, tra le proprie mura.

Sono ben 16 i punti conquistati dai ragazzi di Simone Inzaghi tra le proprie mura. Un risultato figlio di sette incontri disputati, di cui 5 vinti, 1 perso ed un’altro pareggiato. Nessuno ha fatto meglio di così, o meglio: la Juventus di Massimiliano Allegri ha inanellato lo stesso punteggio all’Allianz Stadium, ma a fronte di una partita in meno disputata (i bianconeri hanno giocato una gara in più in trasferta). E domenica, ironia del destino, sarà prorpio il turno di Juventus-Inter.

