Juventus Inter è anche il derby d’Italia dei giocatori più costosi, ecco i bianconeri e nerazzurri nella top 10 della Serie A

La sfida tra Juventus ed Inter è sicuramente una delle partite più attese, sentite e (spesso) discusse della Seria A. Conti alla mano però, è senz’ombra di dubbio anche uno dei match con i giocatori con la valutazione maggiore in campo. Come evidenziano infatti le classifiche del sito transfermarkt, sono ben 5 le stelle neroazzurre e bianconere tra i primi 10 in ordine di prezzo stimato del proprio cartellino.

Victor Osimhen 120,00 mln €

Lautaro Martínez 100,00 mln €

Rafael Leão 90,00 mln €

Khvicha Kvaratskheliai 85,00 mln €

Nicolò Barella 75,00 mln €

Dušan Vlahović 70,00 mln €

Alessandro Bastoni 60,00 mln €

Theo Hernández 60,00 mln €

Federico Chiesa 45,00 mln € Mike Maignan 45,00 mln €

L’articolo Juve-Inter è anche il derby dei più cari, quanti giocatori nella top 10 proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG