Angelo Di Livio non ha dubbi, l’Inter di SImone Inzaghi non può mancare la vittoria di questo scudetto e poi spiega il motivo

Ne è sicuro Angelo Di Livio, complice una super rosa a disposizione, l’Inter di Simone Inzaghi è la squadra favorita per la vittoria dello Scudetto. Ecco il suo pensiero a TvPlay.

INTER- «Non può perdere questo Scudetto, perché è la superfavorita. I nerazzurri hanno l’obbligo di vincere campionato, altrimenti vedremo quello che diremo. Con Pogba e Fagioli, la Juve avrebbe un centrocampo diverso, non a livello di quello dell’Inter, ma se la giocava. Fino a che alla Juve resta lì, dobbiamo stare tutti zitti e non parlare del non gioco. I bianconeri devono restare attaccati all’Inter fino a gennaio, per poi fare il colpo giusto in sede di mercato. A me piacerebbe vedere De Paul alla Juve. Sono sicuro che Giuntoli tirerà un nome diverso da tutti quelli che stiamo dicendo»

L'articolo Inter, ascolta Di Livio: «Scudetto? Inzaghi non può perdere, ecco perchè» proviene da Inter News 24.

