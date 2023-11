Il nuovo allenatore del Napoli Mazzarri scalda tifosi e giocatori campani, nel mirino c’è l’Inter di Inzaghi, spiegato il motivo

La recente sconfitta casalinga contro l’Empoli ha segnato il definitivo esonero di Rudi Garcia, con tanto di passaggio del testimone a Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. Il neo tecnico partenopeo (come è noto si tratta di un ritorno per lui in Campania), si è messo fin da subito al lavoro con l’organico a sua disposizione. Obiettivo: invertire la tendenza dei risultati dopo un inizio di stagione decisamente sottotono e rientrare in carreggiata per tutte le competizioni.

A ben vedere una delle compagini osservate speciali dalle pendici del Vesuvio sarà nientemeno che l’Inter di Simone Inzaghi. Il Napoli affronterà infatti i nerazzurri il prossimo 3 di dicembre in campionato, mentre il ritorno avverrà nel weekend del 17 marzo. Ma non solo, entrambe le squadre andranno a disputare la final-4 di Supercoppa Italiana insieme a Fiorentina e Lazio. E per concludere, non è nemmeno da escludere un potenziale testa a testa in Coppa Italia.

L’articolo Inter, Mazzarri carica il Napoli: l’obiettivo è Inzaghi, ecco perchè proviene da Inter News 24.

