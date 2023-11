I tifosi dell’Inter suonano la carica verso il match con la Juventus e c’è anche chi da consigli di formazione a Simone Inzaghi

Tifosi, supporters e appassionati non aspettano altro: il conto alla rovescia è quasi terminato e poi non ci sarà spazio per niente tranne che per l’attesissimo derby d’Italia tra Juventus ed Inter. Un piccolo riscontro dell’emozione che sta attraversando la piazza nerazzurra arriva direttamente dai profili social. Sul proprio account Instagram infatti, il club ha recentemente postato una foto di Lautaro Martinez e Marcus Thuram in allenamento. Decine di centinaia i commenti, che non lasciano spazio a molte interpretazioni.

«Amala sempre», «Dai che se vinciamo li rimandiamo a meno 5» hanno postato due utenti. «Che coppia che scoppia la Thu-la !!» ha continuato un altro, e sempre sul due d’attacco un quarto ha aggiunto «Uno a testa domenica». «Dai ragazzi, obbligatorio vincere», «Forza ragazzi, dai» hanno concluso altri.

