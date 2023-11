L’ex Inter non ha dubbi, per battere la Juventus Simone Inzaghi deve affidarsi ad un giocatore, ecco chi è

Intervenuto per Juventusnews24, l’ex giocatore dell’Inter Fulvio Collovati ha espresso il suo pensiero sulla prossima gara tra bianconeri e nerazzurri

UOMO DECISIVO – «Per la Juve potrebbe essere la partita di Vlahovic e del suo rilancio. Il fatto che abbia iniziato le ultime in panchina è demerito suo e non di Allegri. In una partita così si potrebbe esaltare. L’Inter è una squadra che fa gol con Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco… Però direi che la coppia Thuram-Lautaro è quella che la Juve deve temere».

CONTINUA SU JUVENTUSNEWS24

L’articolo Inter, ascolta l’ex: «Sono sicuro, con la Juventus Inzaghi si affidi a lui» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG