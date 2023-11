Contro la Juventus Simone Inzaghi vuole conquistare il fortino dei bianconeri Allianz Stadium, ma attenzione al dato fuori casa

L’Inter di Simone Inzaghi è ormai da giorni completamente focalizzato sul match contro la Juventus. Ad attendere i nerazzurri ci sarà infatti il quartier generale bianconero: nientemeno che l’Allianz Stadium.

Dati alla mano, ecco che lo score inanellato dai ragazzi meneghini fuori casa in questo inizio di campionato non lascia spazio a molte interpretazioni. 5 partite disputate, 5 vittorie ottenute, a fronte di 12 gol fatti ed appena 1 solo subito lontano dalle mura di San Siro. Ora, nel mirino c’è il capoluogo piemontese per alimentare questo dato già di per sè impressionante.

L’articolo Inter, Inzaghi vuole lo Stadium: il dato fuori casa fa impressione proviene da Inter News 24.

