Cantanti, attori, comici e star di Hollywood, sono tantissimi i Vip di Juventus ed Inter, ecco tutti i famosi del derby d’Italia

Si stimano a centinaia di migliaia i tifosi di Juventus e Inter (e non solo) che domenica sera saranno collegati davanti alla televisione per seguire il derby d’Italia. Tra questi, non è difficile credere che una buona parte saranno dei veri e propri VIP, con le due squadre che possono vantare infatti un numero ampissimo di famosi tra i propri sostenitori.

Cominciando dagli sportivi troviamo Valentino Rossi, Alex Schwazer, Andrea Lucchetta, Filippo Magnini, Francesca Schiavone, Igor Cassina a condividere la fede nerazzurra. Dall’altra parte invece ecco: Filippo Tortu, Daniel Ricciardo, Jarno Trulli, Loris Capirossi e Gigi Datome.

Nutrito è poi anche il gruppo di interisti tra conduttori, presentatori ed attori di ogni genere. Ecco infatti: Alessandro Cattelan, Aldo, Giovanni e Giacomo, Belen Rodriguez, Amadeus, Paolo Bonolis, Francesco Facchinetti, Fabrizio Corona, Fabio De Luigi, Elisabetta Canalis, Nicola Savino e Fabio Rovazzi. A cui fanno fronte Ezio Greggio, Gentiloni, Giletti, Luca Argentero, Luca Ward, Flavio Briatore e Neri Marcoré, Pippo Baudo, Luciana Letizzetto.

Lunghissima infine la lista di cantanti che domenica faranno il tifo per Di Marco e i suoi. Luciano Ligabue, Vasco Rossi, Manuel Agnelli, Max Pezzali, Adriano Celentano, Enrico Ruggeri, Povia, Francesco Renga, Gianluca Grignani, Edoardo Cremona, Biagio Antonacci, Elio e le Storie Tese, ma ancora Tananai, Franco Califano, Andrea Bocelli e i rapper Shiva, Nerone, Rondo da Sosa. Le voci per la Vecchia Signora sono invece: Shade, Eros Ramazzotti, Boro Boro, Francesca Michelin, Bugo, e la compianta Raffaella Carrà, Francesco Gabbani e Gianna Nannini.

