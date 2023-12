Di Vaio “gela” la Juve: «Non rispondiamo a telefonate per Zirkzee». L’annuncio del dirigente del Bologna sull’attaccante

Di Vaio, dirigente del Bologna, ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha fatto un annuncio in chiave mercato su Zirzkee, talentuoso attaccante che piace anche alla Juve.

DI VAIO SU ZIRKZEE – «Nessuna telefonata, e comunque non risponderemmo. Joshua è un nove e mezzo sì, ma non assomiglia a nessuno: pezzo unico. La clausola Vale solo per il Bayern, mentre per gli altri club il prezzo è libero».

The post Di Vaio “gela” la Juve: «Non rispondiamo a telefonate per Zirkzee» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG