Kean svela: «Io e Allegri a volte litighiamo, ma ci vogliamo bene. Mi ha fatto capire che…». Le parole dell’attaccante

Kean nel corso dell’intervista rilasciata a Dazn ha fatto una rivelazione sul suo rapporto con Allegri. Queste le parole dell’attaccante della Juve.

ALLEGRI – «Abbiamo un ottimo rapporto, mi ha fatto capire quando facevo cavolate e quando facevo bene. Per me è un papà sportivo, a volte litighiamo ancora ma alla fine ci vogliamo bene, anche se non ce lo diciamo».

