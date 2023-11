Tra i nomi accostati al Milan sul calciomercato c’è quello di Dia. In tal senso il presidente della Salernitana Iervolino ha fatto chiarezza

Porta chiusa. Tra i nomi accostati al Milan sul calciomercato c’è quello di Dia. In tal senso il presidente della Salernitana Iervolino ha fatto chiarezza sul futuro dell’attaccante ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli :

«E’ fondamentale. Noi abbiamo fatto una prima parte di campionato senza il nostro attaccante principale, che ci è costato 15 milioni tra cartellino, agenzie e prestito. Avevamo fuori Coulibaly e Daniliuc. Quindi tre calciatori fondamentali per noi out. Dia è un giocatore straordinario, l’anno scorso ci ha aiutato coi suoi gol. E’ uno spietato cecchino sotto porta, dobbiamo affidarci a lui per salvarci»

