L’ex centrocampista Alessandro Diamanti ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’Inter di Simone Inzaghi: ecco il suo pensiero

Intervenuto durante Speciale Serie A, Alessandro Diamanti si sintonizza sull’Inter e su quanto la rosa possa anche fare a meno, per un breve periodo, di Lautaro.

LE PAROLE- «In questo momento, sicuramente, con lo stato di squadra consolidata come l’Inter, potrebbe fare a meno anche di Lautaro Martinez per poco tempo. Però è chiaro che tutte le squadre, senza i propri giocatori importanti, alla lunga farebbero fatica. L’Inter in questo momento forse è l’unica a cui poter togliere un calciatore, insieme alla Juventus, senza abbassare il proprio livello. Perché sono più squadra delle altre. Entrambe hanno trovato un gioco di squadra, che è sempre superiore a quello del singolo. Non è facile fare paragoni, però Simone Inzaghi da tante stagioni sta facendo grandi annate. Come allenatore non è uno scienziato che si inventa chissà cosa, però alla fine porta sempre a casa i risultati. E fa stare bene i giocatori, che è la cosa più importante».

