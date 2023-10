L’ex fantasista di Bologna e Livorno Alino Diamanti è intervenuto sulle frequenze di Radio Serie A: le dichiarazioni

Le parole di Diamanti sulla lotta scudetto tra Inter e Milan:

«Due punti! Al momento. Sai cos’è? Di riffa o di raffa, il Milan la porta a casa. Ed è una cosa che contro il Sassuolo e il Bologna è mancata all’Inter. Questa cosa qui, che la porta a casa. Non dimentichiamo che abbiamo fatto un mini-processo al Milan che ha preso cinque gol al Derby di Milano… Poi si dice che non ha giocato bene contro il Genoa e che non c’era il gol di Christian Pulisic, per il fallo di mano, ma non si capisce nulla! Ho fatto il corso di allenatori studiando le regole degli arbitri, al fallo di mano ci si poteva stare tre giorni… “E se, e se, e se, e se, e se… e se!”. Troppi se, semplifichiamo! Il fallo di mano è mano, punto».

