Alino Diamanti ha parlato a Radio Serie A della sfida tra Juve e Inter del weekend dicendo la sua sul possibile esito. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Se l’Inter vince e va a +5 sulla seconda, il campionato finisce subito come l’anno scorso. La Juventus non la vedo continua come l’Inter. Al contrario non cambierebbe nulla».

L’articolo Diamanti: «Se vince l’Inter contro la Juve il campionato è finito» proviene da Inter News 24.

