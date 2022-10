L’ex giocatore del Bruges, Krepin Diatta parla in esclusiva su MilanNews.it delle difficoltà di De Ketelaere al Milan.

Sono queste le parole di Krepin Diatta, ex calciatore del Bruges che parla in una intervista a MilanNews.it, ecco cosa dice su Charles De Ketelaere al Milan: “Charles è un giocatore con molto talento che lavora molto per la squadra. Ma attualmente per lui non è facile perché è in un nuovo club ed il campionato in questo è la Serie A. I tifosi del Milan devono avere pazienza. Io però credo tanto in lui, sono convinto che si sbloccherà e farà tanti gol. Questo è sicuro“.

Conclude così l’ex del Bruges: “Giocare con Charles è facile, molto facile. Lui possiede tecnica e finezza di piede, non poco. Milanisti, abbiate pazienza: farà tanti gol. Perché se il Milan l’ha preso significa che lo ritenevano pronto per il grande salto. E in rossonero farà bene, fidatevi di me.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG