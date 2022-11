Diaz come Osimhen, tifosi Milan infuriati: «Trattamento diverso». I due episodi a confronto

Tifosi Milan furenti sui social per quanto accaduto prima in Napoli-Empoli e poi in Cremonese-Milan. Due contatti molto simili, giudicati dall’arbitro in maniera opposta.

Se a Victor Osimhen è stato concesso il rigore che ha permesso agli azzurri di piegare la resistenza dell’Empoli, su Brahim Diaz non è stato nemmeno preso in considerazione in penalty.

Sui limiti e le colpe del Milan mi sono già espresso in tweet precedenti Ma riguardo questo episodio, il contatto tra l’avversario e Diaz lo trovate così tanto differente da quello di Osimhen? Video in Sync con lente di ingrandimento e Slow Motionpic.twitter.com/wsOQoQddZL — M4rk (@M4rkPhilips) November 8, 2022

