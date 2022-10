Brahim Diaz ha rilasciato una bella intervista a Cadena Ser: dal gol alla Juve, al futuro, passando per il Mondiale. Le sue parole

Intercettato dai microfoni di Cadena Ser, Brahim Diaz ha dichiarato:

MONDIALE: «Sono molto orgoglioso, è qualcosa di unico e per me è uno degli obiettivi, ovviamente. Dobbiamo continuare a lavorare e aspettare che il resto arrivi. Per la famiglia e per me è un motivo di orgoglio e poter essere in Qatar sarebbe incredibile. Ambidestro? Viene dalla nascita e la cosa buona è che l’avversario non sa dove puoi andare. Alla fine, per come si sta configurando il difensore, mi dà un vantaggio uscire a destra o a sinistra. Credo che avere questo plus sia molto positivo per un giocatore».

