Sono queste le parole dell’ex rossonero Dida durante la Milano Games Week dove parla del suo passato al Milan.

Ecco le parole di Nelson Dida ex portiere rossonero che parla alla Games Week di Milano, ecco cosa dice sul Milan: “Ho avuto una bellissima storia nel Milan, ho vinto due Champions, un campionato. Ho fatto tanto e sono soddisfatto. Serginho era mio amico, lui abita qua a Milano quindi siamo sempre assieme. Abbiamo questa amicizia da quasi 20 anni. Con l’Ajax, me la ricordo tanto, mi sono anche fatto male. Ho fatto il massimo che potevo e mi sono strappato un muscolo della schiena“.

Così su Maignan: “Mike è un amico ed è venuto al Milan con l’idea di vincere, e ha vinto subito. Faceva di tutto per migliorarsi in allenamenti, ed è cresciuto veramente tanto. Può crescere tanto e su tutto.. Non aveva fatto tanto in senso di preparazione, ma il Milan ha tutto può far crescere questi ragazzi.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG