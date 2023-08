Luca Diddi, match analyst, ha elogiato il Milan di Stefano Pioli: i rossoneri possono trovare equilibrio grazie ai calciatori offensivi

Intervistato da Carlo Pellegatti sul proprio canale Youtube, Luca Diddi ha dichiarato:

Il Milan è molto offensivo, è vero, ma contro gli avversari di alto livello sarà sicuramente più accorto. E poi c’è un’altra cosa: avete visto il nuovo Leao? Contro il Bologna è rientrato più volte ad aiutare in difesa. Lo stesso Chukwueze sa che deve farlo, Pulisic corre per 90 minuti e fa una fase difensiva “alla Saelemaekers”. Questo vuol dire che i singoli danno disponibilità per la squadra: Pioli è stato molto bravo a farglielo capire. Quando c’è disponibilità, vuol dire che l’ossatura della squadra è forte

The post Diddi: «Il Milan di Pioli è forte, vi spiego perchè» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG