L’ex difensore Andrea Ranocchia esprime il suo parere su un campionato molto combattuto e sul momento dei nerazzurri. Andrea Ranocchia è stato intervistato da FcInterNews.it a margine di un evento tenutosi a Milano; ecco le sue dichiarazioni. “È un campionato molto aperto, non so se sia mai successo dopo 12 giornate. Credo sia anche appassionante, nessuna squadra davanti sta trovando la supremazia sulle altre. L’Inter secondo me resta quella più forte, con maggiori possibilità di arrivare davanti a tutte alla fine. Però vediamo, è ancora lunga e ci sono squadre con grande qualità. Credo sia un campionato aperto perché le partite da giocare sono ancora tantissime”. Rimpianto Buongiorno “Buongiorno anche domenica sera ha disputato una gara incredibile, sicuramente è un ragazzo in crescita, sarà importante per la Nazionale italiana. Però per me in questo momento Bastoni è il miglior difensore in Italia e tra i migliori anche in Europa per […]

