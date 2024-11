Il capitano nerazzurro nel big match di due giorni fa ha dato vita ad una prestazione molto deludente riaprendo tutti i discorsi sulla sua scarsa condizione fisica. Nel mondo del calcio, le sorti di una squadra possono essere fortemente influenzate dallo stato di forma dei suoi giocatori chiave. Questo è quanto sta accadendo all’Inter, visto che Lautaro Martinez sta vivendo un inizio di stagione diverso dal solito, segnando un momento di riflessione sia per il giocatore che per la squadra nerazzurra. Inizio complicato Il capitano, come sottolinea il Corriere dello Sport, sta attraversando un periodo particolarmente complesso nella sua carriera. Dopo un’estate impegnativa con la nazionale argentina in Copa America, l’attaccante si è ritrovato a saltare la fondamentale fase di preparazione pre-stagionale. Nonostante gli sforzi del giocatore di tornare prima dal previsto per mettersi a disposizione dell’allenatore Simone Inzaghi, la mancanza di una preparazione adeguata ha influito negativamente sulla sua […]

