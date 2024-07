I nerazzurri sono ancora alla ricerca dell’ultimo rinforzo sul mercato: serve un difensore centrale e ci sono diverse opzioni.

L’Inter si trova di fronte a una decisione importante che riguarda la sostituzione dell’infortunato Buchanan. La ricerca si concentra sul lato sinistro della squadra, dove è necessario trovare un giocatore in grado di affiancarsi adeguatamente a Carlos Augusto: il brasiliano ricopre sia il ruolo di braccetto mancino che quello di quinto (come lo sfortunato canadese). È stato deciso di considerare l’ex Monza solo come esterno e di trovare sul mercato un difensore centrale di piede sinistro.

Profili in lizza

Secondo la Gazzetta dello Sport, diverse opzioni sono state prese in considerazione: tra i nomi emersi, quello di Giovanni Leoni della Sampdoria, giovane promessa del calcio italiano, attira particolare interesse, nonostante non sia mancino. Jakub Kiwior, difensore centrale polacco dell’Arsenal con esperienza in Serie A, figura altresì tra le priorità, così come Robert Renan, brasiliano in forza all’Internacional ma di proprietà dello Zenit San Pietroburgo.

Alexis Saelemaekers Ricardo Rodriguez

La preferenza dell’allenatore

Nonostante le varie opzioni sul tavolo, Inzaghi sembra orientato a privilegiare l’esperienza, apprezzando in particolare il profilo di Ricardo Rodriguez, ormai svincolato dopo il suo periodo al Torino. Il tecnico preferirebbe lo svizzero non solo per la sua profonda conoscenza della Serie A e la sua affidabilità dimostrata negli ultimi anni, ma anche per la sua duttilità tattica che gli permetterebbe di svolgere più ruoli. La nuova proprietà dell’Inter però predilige profili più giovani e futuribili e Raodriguez si trova alla soglia dei 32 anni.

