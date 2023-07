Difesa Inter, Inzaghi spinge per Toloi. Ma l’Atalanta continua a fare muro per il centrale della nazionale italiana

Un nome complicato Toloi per l’Inter perché Gasperini non vorrebbe farne a meno, perché in uscita c’è già Palomino, perché la società dei Percassi lo considera un perno e una bandiera ma Inzaghi crede che l’italo-brasiliano possa essere un profilo adatto per completare il pacchetto arretrato di casa nerazzurra.

Dopo l’addio di Skriniar, la società di Steven Zhang cerca sempre un rinforzo dietro. Ha sì confermato Acerbi e messo dentro Bisseck, ma nel reparto (dove è oramai considerato braccetto destro Darmian) se n’è andato anche D’Ambrosio. A riportarlo è TMW.

L’articolo Difesa Inter, Inzaghi spinge per Toloi. Ma l’Atalanta continua a fare muro proviene da Inter News 24.

