Federico Dimarco ha parlato dopo la netta vittoria conquistata dalla sua Inter contro l’Udinese nella 15^ giornata di Serie A

Federico Dimarco, esterno dell’Inter, parla così ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria dell’Inter con l’Udinese.

PARTITA- «Ti diverti di più quando sei in movimento e cerchi di creare linee di passaggio coi compagni. Poi con una squadra così è tutto più semplice, ci sono giocatori di qualità. Cerco di dare sempre il massimo in ogni partita e allenamento, poi quello che viene viene. Se faccio gol son contento, se fanno gol i compagni son contento lo stesso. l’importante è che ci siano le vittorie».

JUVE- «All’interno non è facile, non dobbiamo fare l’errore di guardare gli altri. Dobbiamo pensare a noi, guardare gli altri può portare a fare degli errori come l’anno scorso, e vogliamo evitarlo».

SFIDA- «E’ meglio il mio destro di quello di Calhanoglu! (ride) Facciamo le sfide il giorno prima delle partite. Al momento siamo equilibrati».

SIPARIETTO CON BASTONI- «Bastoni mi ha dato un colpo in testa, poi ho cercato di tirare di nuovo la bottiglietta. In campo e in allenamento. Non solo lui, anche Barella, Thuram…ci divertiamo così!»

L’articolo Dimarco a DAZN: «Se segno io o i compagni, so contento lo stesso. L’importante è vincere» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG