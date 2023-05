Dimarco a Sport Mediaset: «In città? Ecco cosa si percepisce». Le parole del giocatore neroazzurro su Milan in vista dell’Euroderby

Alla vigilia dell’Euroderby tra Milan e Inter, Federico Dimarco ha parlato a Sportmediaset.it:

LE PAROLE – «Sappiamo che è uno dei derby più importanti, in città si sente eccome. Per me giocarlo in questa fase della carriera dopo la trafila del settore giovanile è bellissimo. Io di derby ne ho visti e giocati, favoriti non ce ne sono mai e anche domani e al ritorno sarà così»

