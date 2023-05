Inzaghi a Sport Mediaset: «Non è un derby normale, ecco perché». Le parole alla vigilia del match del tecnico neroazzurro

Alla vigilia dell’Euroderby tra Milan e Inter, Simone Inzaghi ha parlato a Sportmediaset.it:

LE PAROLE – «Non è un derby, ma è il derby della storia centenaria di questi due club. Sappiamo l’importanza che rappresenta per noi, per la società, per i tifosi, dovremo fare un grandissimo derby. Leao? sappiamo la sua importanza e le sue qualità. Potremmo prendere qualche accorgimento ma non stravolgeremo il nostro piano partita»

The post Inzaghi a Sport Mediaset: «Non è un derby normale, ecco perché» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG