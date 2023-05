Pioli a Sky: «Leao? Se starà bene ci sarà, altrimenti…». Le parole del tecnico rossonero alla vigilia della semifinale di Champions

Alla vigilia dell’Euroderby tra Milan e Inter, Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport:

COME LA VIVE LUI PERSONALMENTE – Spero di essere riuscito a trasmettere ai giocatori la felicità e l’entusiasmo di preparare queste partite. Il percorso in Champions è eccezionale ma sappiamo da dove arriviamo e dove vogliamo arrivare. Se prepariamo le cose nel modo migliore dobbiamo avere questa serenità che ci aiuterà a dare tutto quello che abbiamo.

ARBITRO DI RIO AVE – Sono coincidenze, abbiamo fatto le nostre esperienze, con quelle negative che ci hanno aiutato. Ora la viviamo con entusiasmo.

QUALE FOTO METTERE NELLO SPOGLIATOIO – Il lavoro dell’allenatore va molto nelle energie mentali da trasmettere alla squadra. Parliamo di Champions, abbiamo parlato delle sfide che abbiamo superato dagli ottavi per arrivare qui. Abbiamo parlato dell’esperienza col Tottenham col Napoli, per capire dove siamo stati bravi a reggere questi avversari.

LEAO – Era previsto che oggi facesse un lavoro sul dritto, domattina sarà qua. Se starà bene ci sarà, altrimenti no. Titolare se stesse bene? Sì. O è in grado di giocare o non viene neanche in panchina. Non vogliamo prenderci rischi, è un muscolo che va messo in moto solo in alcune situazioni, ma per la qualità del giocatore deve stare al 100%.

SI GIOCA SUI 180′ – Sono sempre state equilibrate, al di là di quell’episodio. Dobbiamo essere preparati per la partita di domani e poi dare interpretazione per la partita di ritorno. Alti livelli fisici, motivazionali. Per superare il turno dobbiamo giocare una gran partita domani. La squadra sta bene.

CHE NOTTE SOGNA – L’ansia non ci darebbe nessuna possibilità di esprimerci al massimo. Consiglierei di dormire bene stanotte perché c’è una gran partita domani.

COSA SERVE – Serve un gran lavoro di squadra. In Champions siamo stati squadra dall’inizio alla fine. Per ottenere un risultato eccezionale servirà un lavoro straordinario.

