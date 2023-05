Milan Inter, a San Siro attesi tanti vip: ecco alcuni nomi pazzeschi! Ex giocatori rossoneri e non solo presenti sugli spalti

Molti vip sono attesi a San Siro per la sfida tra Milan e Inter. Tra gli ex rossoneri, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci saranno: Shevchenko, Nesta, Seedorf, Cafu, Pirlo, Dida, Serginho, Ambrosini e Borriello.

Tra gli altri sportivi, presenti i due tennisti Djokovic e Berrettini con la compagna Melissa Satta; i piloti Gasly e Giovinazzi.

