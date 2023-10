Federico Dimarco, laterale dell’Inter, protagonista della trasmissione “Azzurri” ha elogiato tra le varie le qualità di Theo Hernandez

Le parole di Federico Dimarco, laterale dell’Inter, protagonista della trasmissione “Azzurri” che ha elogiato tra le varie le qualità del rivale del Milan Theo Hernandez:

«Queste contro Malta e Inghilterra sono due partite chiave, con due vittorie si è a buon punto per la qualificazione. Da piccolo mi piaceva Marcelo del Real Madrid, aveva una classe che pochi terzini hanno avuto. Forse insieme a Roberto Carlos. Alphonso Davies, Theo Hernandez e Nuno Mendes sono tra i migliori terzini sinistri al mondo. Io sono come gli altri. Ora fare questo ruolo è più divertente, ti ritrovi in mezzo al campo a giocare e puoi fare più gol. Il calciatore più forte affrontato? Dembelé. La prima rete con l’Italia è stata una bella emozione, ho scoperto dopo che era il gol 1500 della Nazionale. Giocare nella squadra del tuo Paese è qualcosa di incredibile. Ogni gol è gol, vale sempre anche se più bello o brutto»

