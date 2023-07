Federico Dimarco parla a Inter TV dopo il ritorno ad Appiano Gentile: le dichiarazioni dell’esterno nerazzurro

Dimarco ha parlato a Inter TV dopo il ritorno ad Appiano Gentile. Le prime sensazioni stagionali dell’esterno nerazzurro:

«Dopo tanti giorni di vacanza è sempre bello tornare a casa. Sono passati tanti anni da quando ho cominciato a giocare per l’Inter ma ogni primo giorno è sempre bello.

I nuovi compagni? Frattesi lo conoscevo già in Nazionale, con Thuram avevo giocato nelle Nazionali giovanili, sono giocatori che ci daranno una grande mano. Negli anni ho avuto la fortuna di avere compagni che mi hanno aiutato tanto a crescere, a sentire il senso di appartenenza. Da quando sono tornato dopo Verona sto cercando ogni anno di diventare importante per il gruppo, di far capire ai nuovi giocatori cosa vuol dire giocare per l’Inter perché vuol dire tanto».

