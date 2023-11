L’esterno dell’Inter, Federico Dimarco, ha voluto porre un punto sulla discussione nata sulla volontarietà del suo gol contro il Frosinone

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Federico Dimarco si esprime così sul suo gol in Inter-Frosinone, garantendo la volontarietà della sua conclusione in porta da centrocampo.

SUL SUO GOL IN INTER FROSINONE – «Quello era un tiro in porta. Prima, con la coda dell’occhio guardo Dumfries, e infatti giro la testa. Poi vedo il portiere, noto che è di fuori, bene o male ho calciato e la palla è entrata. Il confronto con Roberto Carlos? Non facciamo paragoni, perché quello è un giocatore che ha fatto la storia del calcio, quindi rimaniamo con i piedi per terra».

