L’Italia ha battuto oggi l’Olanda nella finale per il terzo posto della UEFA Nations League; la prima rete è stata realizzata dall’esterno interista.

Federico Dimarco ha espresso tutta la sua gioia per la vittoria contro l’Olanda e per il goal realizzato ai microfoni di Rai 2. “Sono contento per il premio di migliore in campo, ma l’importante è che abbiamo vinto la finale per il terzo posto”.

Federico DImarco

“E’ stata una bella partita, con tanti gol, alla fine si faceva sentire un po’ la stanchezza di tutta la stagione. Ma è andata bene e siamo contenti, va bene così. Il gol? Sono contento, ci tenevo tanto, è andata bene“. La gara è finita 3-2 per gli azzurri, in goal anche Frattesi e Chiesa.

