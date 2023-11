Con l’eurogol al Frosinone Federico Dimarco ha eguagliato Hakimi: numeri importanti per l’esterno dell’Inter

Ha segnato un gol bellissimo, come bellissimo è stato il suo post sui social ma anche a livello di numeri sta crescendo davvero in maniera esponenziale. Almeno due gol e due assist da quattro stagioni consecutive: in Europa soltanto l’ex Hakimi ha avuto lo stesso rendimento. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

