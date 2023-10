Federico Dimarco è un punto fermo di questa Inter e lo resterà anche per il futuro con l’imminente prolungamento di contratto

Federico Dimarco ha raggiunto uno status da top nel suo ruolo in questi ultimi anni in nerazzurro e l’Inter glielo riconosce con l’accordo ormai imminente per il prolungamento di contratto con un notevole aumento dell’ingaggio. Una crescita esponenziale per l’italiano, sottolineata dalle parole di Roberto Carlos nei suoi confronti. A parlarne è la Gazzetta dello Sport.

Sulla rosea si legge: «Dimarco è un riferimento di questa Inter. Di lui un certo Roberto Carlos recentemente ha detto: “È uno dei migliori terzini sinistri del mondo“. Ed è una delle fonti di gioco più sfruttate dalla squadra di Inzaghi. La sua crescita è stata esponenziale, lo stipendio viaggia di conseguenza. E neppure l’arrivo di Carlos Augusto ne ha messo in dubbio la titolarità, perché l’azzurro sa garantire con Bastoni e Mkhitaryan, sul centrosinistro, una specie di gabbia nella quale finiscono in trappola quasi tutti gli avversari».

L’articolo Dimarco, crescita esponenziale all’Inter: lo elogia anche Roberto Carlos proviene da Inter News 24.

