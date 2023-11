Il super momento di Federico Dimarco all’Inter arriva dopo la frattura con l’ex amico Romelu Lukaku: il retroscena

Il gol contro il Frosinone a suggellare il suo splendido momento di forma: Federico Dimarco si è preso l’Inter. Dietro la sua crescita c’è anche una ferita aperta, quella rimasta dall’estate da Romelu Lukaku. A parlarne è la Gazzetta dello Sport.

Sulla rosea si legge: «Di terzini sinistri così in giro per l’Europa se ne trovano ormai pochini: se ne sono accorti tutti, anche dall’altro lato del mondo. Da oltre un anno si occupa della sua immagine Roc Nation, l’agenzia americana fondata da Jay Z, il re dei rapper marito di Beyoncé, che nella sua scuderia gestisce stelle di Nba, Mlb, Nfl e pure del calcio. In principio il tramite per entrare fu Lukaku, che nelle sue isterie estive ha però rotto pure con i suoi storici agenti americani (e con i tanti amici italiani). Federico, un tempo legatissimo al belga, è ad esempio tra i compagni che più ha sofferto per il tradimento sul mercato di Romelu. Il fatto che Big Rom abbia perfino disertato il suo matrimonio è una ferita che resterà».

L’articolo Dimarco e la ferita aperta con Lukaku: il retroscena proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG