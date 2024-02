Federico Dimarco ha voluto esprimere la propria gioia risaltando la forza del gruppo attraverso un post Instagram

Federico Dimarco ha espresso su Instagram la propria felicità per la vittoria dell’Inter ai danni della Juventus.

«Una corsa in più, uno sforzo in più, un sacrificio in più. Tutti insieme, uno per l’altro. Da squadra. Ciao grandi».

