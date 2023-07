Dimarco, frecciata a Lukaku: «C’è chi va e chi viene, resta l’amore per l’Inter». Il messaggio dell’esterno nerazzurro

Federico Dimarco è tornato ad allenarsi con l’Inter e sui social ha scritto un messaggio che suona come una frecciata a Romelu Lukaku, che non tornerà in nerazzurro e che è in trattativa col calciomercato Juve.

Le sue parole: «Il primo giorno è sempre speciale. È il passaggio tra ciò che è stato e ciò che sarà, tra chi ci ha salutato dopo tanti anni insieme e chi è arrivato. L’unica cosa che resta sempre intatta, è la maglia nerazzurra. E il sentimento di chi la ama per davvero».

