Juventus Women, UFFICIALE il rinnovo di Bonfantini: contratto al 2025 per l’attaccante che andrà in prestito

È ufficiale il rinnovo di Agnese Bonfantini con la Juventus Women: l’attaccante bianconera ha firmato fino al 30 giugno 2025 dopo l’ultimo prestito di sei mesi alla Sampdoria.

IL COMUNICATO – Agnese Bonfantini rinnova con la Juventus fino al 30 giugno 2025. L’attaccante classe 1999, approdata in bianconero nell’estate 2021, ha chiuso l’ultima stagione in prestito alla Sampdoria, segnando 8 gol in 12 presenze e risultando decisiva per la salvezza del club. Con le Juventus Women, invece, sono, finora, 64 le presenze collezionate tra tutte le competizioni, con 14 reti messe a segno. La più speciale, senza ombra di dubbio, quella realizzata all’Allianz Stadium contro il Lione in UEFA Women’s Champions League. Congratulazioni per il rinnovo, Bonfa!

