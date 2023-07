Calciomercato Juve, niente Lukaku? Ecco con chi si consolerebbe Giuntoli in caso di mancato arrivo del belga

Secondo Tuttosport anche qualora il calciomercato Juve non dovesse riuscire a chiudere per Romelu Lukaku, Cristiano Giuntoli non si strapperebbe i capelli.

Ci sarebbero altri obiettivi da perseguire qualora Vlahovic dovesse effettivamente lasciare Madama: si tratta di Jonathan David del Lille, Noah Okafor del Salisburgo e di Gianluca Scamacca del West Ham. Gazzetta aggiunge alla lista anche Youssef En-Nesyri del Siviglia.

The post Calciomercato Juve, niente Lukaku? Ecco con chi si consolerebbe Giuntoli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG