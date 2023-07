Antonio Barillà, giornalista de La Stampa, commenta così sul quotidiano la presentazione di Giuntoli alla Juventus.

Le sue parole: «Giuntoli potrebbe promettere lacrime e sangue accreditandosi come aggiustatore di guai altrui oppure affidare furbescamente tarsi ambiziosi a una squadra ereditata, invece rispetta le tradizioni senza frasi a effetto ma non esclude cessioni importanti a fronte di offerte irrinunciabili. Chiarezza. Quella che è mancata in passato. (…) Un Cristiano, checché lui dica dall’Arabia, ha sancito l’inizio della fine – non per colpa sua, ma di chi l’ha voluta in nome di un’ambizione smodata e rischiosa – e un Cristiano ora deve sistemare le cose».

The post Barillà: «Chiarezza Giuntoli, quella che mancava alla Juve. Deve sistemare i danni di un altro Cristiano» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG