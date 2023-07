McKennie fuori rosa, anzi no: cosa si cela dietro il reintegro del texano che sembrava fuori dal progetto Juve ma che partirà per gli USA

Un semplice cortocircuito mediatico: come riporta La Stampa Cristiano Giuntoli ha fatto capire che, malgrado le notizie trapelate da fonti bianconere, Weston McKennie rientra nel progetto della Juventus e rimarrà a Torino… Se non a fronte di un’offerta vantaggiosa che per ora non è stata recapitata.

Perché privarsi di un buon centrocampista in attesa di valutare le condizioni di Pogba, recuperare Fagioli e accogliere Miretti? Di sicuro McKennie partirà per il Summer Tour negli USA: la sua sarà una presenza di valore essendo Weston punto fermo della Nazionale statunitense e orgoglio degli appassionati di soccer. Tornerà dunque utile anche per il marketing

